Lucas Alario entra no radar de clube argentino

O atacante Lucas Alario entrou no radar de mais um time nesta janela de transferências. O atacante do Internacional despertou o interesse do Estudiantes, que receberá um aporte financeiro para contratações nesta temporada. O argentino não deve permanecer no Colorado em 2025.

O argentino chegou ao Beira-Rio no começo de 2024, como uma das grandes contratações da temporada. Entretanto, não rendeu o esperado, com 36 jogos disputados e apenas cinco gols marcados. O atacante perdeu espaço na fila do ataque, sendo reserva de Borré e atrás na sucessão com Enner Valencia e Ricardo Mathias.

Nos últimos dias, Alario despertou o interesse de outros clubes sul-americanos. Nacional e Olimpia chegaram a sondar o jogador, porém esbarraram na questão financeira. Já o Estudiantes, que conta com o aporte financeiro, de Foster Gillett, ex-dono do Liverpool, está em melhores condições para concretizar o negócio.

