Capitão Vini? Jogador do Real Madrid faz brincadeira em avião

Em passagem por Dubai para curtir as férias de fim de ano, o atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, viveu um dia de copiloto de avião. Ao lado de Camavinga, o melhor jogador do mundo eleito pelo prêmio Fifa The Best brincou na cabine da aeronave e mandou um ‘recado’ aos passageiros.

Em um vídeo publicado pelo jogador francês, Vini Jr aparece sentado na cadeira do copiloto enquanto simula estar no comando do avião.

“Cintos, e venham com o capitão Vini”, brincou o jogador do Real Madrid.

Confira o vídeo:

O mês de dezembro trouxe conquistas especiais para o atacante brasileiro. Assim como faturou o prêmio da Fifa, o camisa 7 também venceu junto com o Real Madrid a Copa Intercontinental. Além disso, acabou como o melhor jogador do torneio. Na última semana, Vini também levou os prêmios de melhor atacante e melhor jogador do ano no Globe Soccer Awards. O evento é realizado pela Associação Europeia de Clubes (ECA) em conjunto com a Associação Europeia de Agentes de Jogadores (EFAA).

Próximos passos de Vini Jr no Real Madrid

Nesta segunda-feira, Vini Jr e seus companheiros de clube retornaram às atividades sob o comando de Carlo Ancelotti. A equipe se prepara para os desafios no início de janeiro. Entre o dia 3 e 9, os merengues encaram o Valencia (La Liga), o Minera (Taça do Rei) e o Mallorca (Supercopa da Espanha), este último na Arábia Saudita.