Neymar brinca com Maya: ‘Ainda bem que estou casado’

O atacante Neymar encontrou Maya Massafera pela primeira vez após a influenciadora passar por uma transição de gênero. No bate-papo, ocorrido no último domingo (29), o jogador do Al-Hilal, que estava com Bruna Biancardi, foi questionado sobre suas impressões em relação as mudanças físicas dela.

No vídeo, Neymar diz que Maya está “maravilhosa”. Posteriormente, a influenciadora pergunta ao jogador se ele a apresentaria para seus amigos.

“Ainda bem que eu estou casado, né?”, responde inicialmente o camisa 10, que depois completa:

“Você está muito gata, maravilhosa. Amigos, tem uma mulher muito gata pra apresentar para vocês”.

Confira o vídeo:

????VEJA: Neymar e Bruna Biancardi interagindo com Maya Mazzafera e dizendo o quanto ela está linda. pic.twitter.com/nAQzHIdtBo — CHOQUEI (@choquei) December 30, 2024

Na última semana, Neymar e Bruna Biancardi anunciaram que esperam a segunda filha do casal. A influenciadora está grávida de três meses. Já Maya Massafera (antes Matheus Massafera) é uma produtora, influenciadora e apresentadora que passou pelo processo de transição de gênero em maio deste ano.

