Galvão Bueno exibe habilidade durante pagode em Pernambuco

Galvão Bueno escolheu passar o fim de ano em Pernambuco. Juntamente com Desirée Soares, sua esposa, além de outros familiares e amigos, o narrador tem curtido dias de sol e lazer. No último domingo (29), o experiente profissional exibiu seu lado pagodeiro durante uma roda com um grupo de músicos.

Em um vídeo compartilhado por Desirée, Galvão surge com um repique ao lado de outros pagodeiros.

“Sou carioca, tijucano, sou Flamengo e sou Salgueiro”, declara o narrador no intervalo do ‘show’.

Confira o vídeo:

Olha o que ele fez! Galvão Bueno no pagode! pic.twitter.com/OcPD4YHYbY — Sambacast (@samba_cast) December 29, 2024

Galvão e Desirée escolheram a Praia dos Carneiros, no município de Tamandaré, para curtir o Réveillon. Com bastante animação, o casal vem registrando os momentos de diversão no local. Passeios de barco, churrasco, festa na piscina e outras atrações têm feito parte da rotina dos dois em terra nordestina.

Futuro de Galvão Bueno fora da Globo

Galvão Bueno vive seus últimos dias sob contrato com a Globo. Após 43 anos, o narrador deixará a emissora e já tem novos desafios. Além da retomada de seu canal no YouTube, Galvão já acertou sua ida para Amazon Prime, onde ficará responsável pela narração de jogos do Brasileirão.

Além disso, o experiente profissional está próximo de um acordo com a Band, emissora onde fez sua estreia em narrações de F1, em 1980.

Anteriormente, Galvão fez parte da equipe de jurados e apresentadores do reality ‘Craque da Voz’, que escolheu Leandro Chaves como novo narrador da Globo.

