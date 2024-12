Fred Bruno, da Globo, passa o fim de ano com a ex

Contratação recente da Globo, Fred Bruno está em Pernambuco junto com a ex, Bianca Andrade. Os dois estão com familiares e amigos no local. Separados há dois anos, eles têm aproveitado o momento para curtir o filho Cris.

No último domingo (29), Bianca Andrade, a ‘Boca Rosa’, fez uma surpresa para a mãe, que faz aniversário nesta segunda-feira (30). Ela levou o pequeno Cris até a vovô, que não conteve a emoção.

“Você não acha que está faltando alguém para o seu dia não? (…) Ele veio até a vovó”, disse a ex-BBB.

Posteriormente as imagens, os fãs da dupla mostraram animação por uma possível volta deles. Contudo, os dois sempre mostraram carinho um pelo outro após o término, mantendo uma relação de amizade.

“Será uma volta? Seria legal esses dois juntos de novo”, falou uma.

“Meu sonho a volta desses dois”, relatou outra.

“Maturidade de milhões, isso traz só benefícios na criação do filho”, destacou uma terceira.

“Sei que são amigos, mas torço para um dia voltarem”, acrescentou um.

Recentemente, Fred Bruno foi anunciado como novo apresentador do Globo Esporte SP. Ele assumiu a vaga deixada por Felipe Andreoli, que pediu demissão da Globo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.