Cruzeiro acerta a permanência de Villalba por mais dois anos

Cruzeiro renova com Villalba - (crédito: Foto: Staff Images/Cruzeiro )

Nesta segunda-feira (30), o Cruzeiro renovou o contrato com o defensor Lucas Villalba. A oficialização deve ocorrer nos próximos dias. Afinal, a compra do argentino foi fechada por 800 mil dólares (R$ 4,95 milhões na cotação atual) em negociação com o Argentinos Juniors.

O novo vínculo será até o final da temporada de 2026. O técnico Fernando Diniz aprovou a renovação e destacou a importância de Villalba para o elenco. O clube mineiro considera o defensor uma excelente opção para compor o time.

LEIA MAIS: Cruzeiro ajusta últimos detalhes para anunciar o lateral Fagner

Villalba chegou ao Cruzeiro por empréstimo em 2024. Na ocasião, o Argentinos Juniors aceitou um pagamento inicial de 400 mil dólares (R$ 2 milhões), com a cláusula de compra fixada em 800 mil dólares (R$ 4 milhões), exercida ao final do contrato.

Aliás, defendendo o Cruzeiro, o defensor disputou 35 partidas, 11 delas sob o comando de Fernando Diniz. No entanto, ele ficou de fora das últimas rodadas do Brasileirão devido a uma lesão na coxa.

Todavia, apesar da renovação, o Cruzeiro continua em busca de reforços para o setor defensivo em 2025. Santiago Ramos Mingo, do Defensa y Justicia, da Argentina, pode ser possível reforço. Mas o clube ainda não apresentou propostas concretas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.