Botafogo quer negociar troca de jogador com Bragantino

O Botafogo e o Bragantino podem negociar uma troca de dois jogadores para a temporada 2025. Assim, o volante Danilo Barbosa iria para o Red Bull. E o lateral esquerdo Luan Cândido passaria a defender o Glorioso. Porém, o acordo não prevê igualdade de condições. Afinal, Luan chegaria ao time carioca por empréstimo, enquanto Danilo seguiria para a equipe paulista de forma gratuita. O empréstimo de Luan, que também atua como meia, teria o formato de opção ou obrigação de compra.

Campeão Brasileiro e da Libertadores em 2024, o Botafogo precisa de um jogador que possa cumprir o papel de Marçal, que está na lista dos atletas que não permanecerão em 2025.

Luan Cândido voltou ao Brasil em 2022

Mineiro da cidade de Ubá, Luan tem 23 anos. Ele se formou na base do Palmeiras e foi para o Leipzig, da Alemanha. Chegou a atuar no Bragantino por empréstimo da equipe alemã em 2020 e 2021, mas voltou para o Bragantino em janeiro de 2022, desta vez comprado pelo clube paulista.

Além de lateral, Luan também pode jogar como meia. Na temporada de 2024, ele fez 53 jogos, marcou três gols e deu uma assistência no Red Bull Bragantino.

Danilo Barbosa perdeu titularidade

Danilo Barbosa é baiano, da cidade de Simões Filho, e tem 28 anos, com maior rodagem em campo. Assim, formou-se no Vasco, passou pelo futebol português, defendendo o Braga e o Benfica. Além disso, também atuou pelo Valencia, na Espanha; Standard Liège, na Alemanha; e Nice, na França. Também j0gou no Palmeiras, por empréstimo do clube francês, entre março e dezembro de 2021. E está no Botafogo desde agosto de 2022. É volante, mas também pode atuar como zagueiro. Porém, embora tenha começado a temporada como titular, passou a ficar no banco após a contratação de Gregore.

