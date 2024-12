99ª edição da Corrida de São Silvestre terminou com vitória do Quênia no masculino e no feminino - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

A Corrida de São Silvestre 2024 terminou com mais uma dobradinha do Quênia, neste domingo (31/12), em São Paulo. O vencedor na 99ª edição da prova masculina foi Wilson Too, de 30 anos, seguido por Joseph Panga, da Tanzânia. Entre as mulheres, Agnes Keino voou do início ao fim e manteve a hegemonia queniana, acompanhada pela compatriota Cynthia Chemweno, enquanto a brasileira Núbia de Oliveira completou o pódio em terceiro, melhor marca do país no dia.



*Mais informações em instantes