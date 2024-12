Luiz Henrique é o Rei da América-2024. Botafogo impera na Seleção

Luiz Henrique, do Botafogo, sagrou-se, nesta terça-feira (31/12), o Rei da América na tradicional eleição do jornal “El País” do Uruguai. O jogador, que foi o MVP do Brasileirão e da Libertadores, obteve 192 votos. Enfim, vitória tranquila e esperada. Afinal, o segundo colocado, outro botafoguense, Savarino, ganhou 25 votos. Em terceiro, Quintero, do Racing, obteve 17 votos. Vale citar que são 282 jornalistas de diversos países que votam nesta eleição, que teve iniciou em 1971 no Jornal venezuelano “El Mundo” e desde 1986 é organizado pelo “El País”.

Outros jogadores do Botafogo que receberam votos foram: Almada (15), Igor Jesus (5), Barboza (2), Júnior Santos (2) e Marlon Freitas(1). Outros brasileiros com votos foram: Estêvão (Palmeiras, 3 votos), Hulk (Atlético-MG, 1), Geron (Flamengo, 1) e Paulinho (Atlético-MG, 1).

Os estrangeiros que jogam no Brasil e foram lembrados foram: Jhon Arias (Colômbia, 1) e James Rodríguez (São Paulo, 1), este último pelas suas atuações com a seleção.

Este é o quinto ano seguido que jogadores que atuam no Brasil ganham o Rei da América. Antes levaram o MVP: Gabigol (Flamengo, 2019); Marinho (Santos, 2020). Pedr0 (Flamengo, 2021) e Cano (Fluminense, 2022).

Luiz Henrique e Botafogo: votações expressivas

O Botafogo também dominou na seleção ideal, com sete jogadores e o treinador, enquanto o Racing (campeão da Sul-Americana) teve dois jogadores. Enfim, Peñarol e Atlético-MG ficaram com um jogador cada.

Entre os treinadores, Artur Jorge venceu com larga margem: 118 votos contra 31 de Gustavo Costas (Racing), 28 de Lionel Scaloni (Seleção da Argentian) e 18 de Diego Aguirre (Peñarl). O único brasileiro que recebeu votos foi André Jardine, campeão mexicano com o América, com 4 votos. Dos que atuam no Brasil, Ramon Diaz (Vasco e Corinthians) obteve um voto.

A Seleção ideal: John (Botafogo); Alex Telles (Botafogo), Barboza (Botafogo), Battaglia (Atlético-MG) e Martirena (Racing); Marlon Freitas (Botafogo), Quintero (Racing) e Léo Fernandez (Uruguai); Almada (Botafogo), Savarino (Botafogo) e Luiz Henrique (Botafogo). Técnico: Artur Jorge.

Rainha da América é corintiana

A Rainha da América também é brasileira. Afinal, Gabi Zanotti, do Corinthians, ganhou com 52 votos. Em segundo lugar ficou Gabi Portilho (21), seguida de Vicky Albuquerque (18). Aliás, o Brasil teve sete das dez primeiras colocadas. Marta ficou em quarto (12), com a goleira Lorena em 6º, Priscila em 7ª e Tamires em 9º.

Esta foi a quarta vez que se escolheu a Rainha da América, e o Brasil ganhou três vezes. As anteriores foram Tamires (2021), Linda Caicedo (2022) e Priscila (2023).

