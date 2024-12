Palmeiras convida criança americana que viralizou na internet para fazer testes no clube

A diretoria do Palmeiras convidou, nesta segunda-feira (30), o influenciador americano Raylon Tong Jr., de 12 anos, para um período de testes na base do clube, entre 2 e 8 de janeiro, do próximo ano, na Academia de Futebol do Alviverde.

A criança vem viralizando nas redes sociais e já acumulou 25 milhões de visualizações, chamando a atenção de clubes como o Real Madrid, da Espanha. No entanto, ele optou pelo Palmeiras devido ao estilo de jogo do futebol brasileiro. Assim, ele ficará no clube paulista até o dia 8 de janeiro de 2025.

LEIA MAIS: Abel Ferreira, do Palmeiras, vai a jogo do clube que o revelou em Portugal

Todavia, Raylon Tong Jr. nasceu nos Estados Unidos, mas é descendente da Guiana. O astro mirim explodiu na internet aos 9 anos, em 2021, com vídeos de treinos em casa durante a pandemia da Covid-19, além de jogadas em campos de futebol no seu país e também na Guiana. Ele gosta de atuar como atacante e se destaca pelos dribles e pela velocidade superiores às de outras crianças de sua idade.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.