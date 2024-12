Gyokeres, artilheiro do mundo em 2024, recebe homenagem do Sporting

Gyokeres pode]a com camisa que homenageia seus 62 fols em 2024: sueco do Sporting foi o artilheiro do mundo - (crédito: Foto: Divulgação/Sporting CP)

O Sporting prestou nesta terça-feira (31/12) homenagem ao atacante sueco Gyokeres. Afinal,o goleador dos lisboetas, em 2024 marcou 62 gols em 62 jogos (incluindo clubes e seleção) e tornou-se o artilheiro do ano no futebol mundial, superando Haaland (48 gols) e Harry Kane (46). O maior goleador de 2003, Cristiano Ronaldo, ficou na quarta posição. Gyokeres posou no gramado do CT com uma camisa com o número 62 e com todo o elenco sportinguista. Além disso, 62 bolas, desenhando o número 62.

Entre os sul-americanos, apenas o uruguaio Martín Cauteruccio, que defende o Sporting Cristal (Peru), ficou no Top10, com 38 gols em 31 jogos. Já 0 brasileiro mais bem colocado foi Yuri Alberto, o Corinthians, com 39 gols. Pedro, chego a ser Top1 e estava no Top5 até setembro. Mas teve grave lesão e perdeu o final da temporada. Ainda assim, o atacante do Flamengo, foi o segundo maior goleador o Brasil, com 30.

Artilheiros de 2024. Gyokeres Top1

Viktor Gyokeres (Suécia) – Sporting-POR, 62 gols (mas dez pela seleção, em 62 jogos)

Erling Haaland (Noruega) – Manchester City-ING, 48 gols (em 58 jogos)

Harry Kane (Inglaterra) – Bayern de Munique-ALE, 46 gols (em 57 jogos)

Cristiano Ronaldo (Portugal) – Al Nassr-SAU, 43 gols (em 51 jogos)

Robert Lewandowski (Polônia) – Barcelona-ESP, 42 gols (em 62 jogos)

Jonathan David (Canadá) – Lille-FRA, 41 gols (em 64 jogos)

Ayoub El Kaabi (Marrocos) – Olympiacos -GRE, 40 gols (em 62 jogos)

Wu Lei (China) – Shanghai Port-CHN, 39 gols (em 43 jogos)

Martín Cauteruccio (Uruguai) – Sporting Cristal-PER, 39 gols (em 31 jogos)

Akram Afif (Qatar) – Al-Sadd -QAT 39 gols (em 50 jogos)

