Reforço do Palmeiras, Paulinho se despede do Atlético-MG: ‘Gratidão’

Após dois anos, Paulinho se despede do Galo; jogador atuará no Palmeiras - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O atacante Paulinho aproveitou esta terça-feira (31), último dia do ano, para se despedir do Atlético-MG. Já acertado com o Palmeiras para 2025, o jogador de 24 anos deu adeus ao agora ex-clube, agradecendo o apoio da torcida e fazendo, então, uma breve retrospectiva do período no Galo.

Ele chegou no começo de 2023 oriundo do Bayer Leverkusen-ALE, onde não encontrou muitas oportunidades, em especial após grave lesão no joelho direito, em 2020. Agora, o craque, medalha de ouro das Olímpiadas-2020 (disputada em 2021), aliás, será jogador do Palmeiras.

Pelo Atlético, Paulinho ganhou duas vezes o Campeonato Mineiro (2023 e 24) e foi, assim, o artilheiro do Brasileirão de 2023. Ao todo, foram 150 partidas, com 50 gols e 12 assistências pelo time mineiro. Ele está cravado na História do clube por ter marcado os primeiros gols do Atlético-MG na Arena MRV, novo estádio do time, inaugurado em 2023.

“Gratidão é a palavra que mais sinto quando penso na minha história com o Galo. Encontros e despedidas. No Galo eu me reencontrei e fui muito feliz durante esses 2 anos. Chegou o momento de despedir. Muito obrigado a todos que fizeram parte dessa caminhada, em especial a Massa Atleticana”, escreveu em suas redes.

Confira a publicação de Paulinho

