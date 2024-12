Palmeiras anuncia a contratação de Paulinho

O Palmeiras anunciou oficialmente nesta terça-feira, 31/12, a contratação do atacante Paulinho. O jogador estava no Atlético-MG desde 2022, mas deixou Belo Horizonte para se juntar ao Verdão em 2025, em uma operação que levou o meia Gabriel Menino e o garoto Patryck, para a Cidade do Galo.





O Verdão, aliás, vai desembolsar um valor total de 27 milhões de euros, ou seja, algo em torno de R$ 171 milhões. O Palmeiras vai pagar 18 milhões de euros para o Atlético Mineiro, cerca de R$ 113,7 milhões de reais. Além disso, o clube paulista será responsável pelo mecanismo de solidariedade. No caso, Vasco e Bayer Leverkusen, da Alemanha, vão receber 5% pela negociação.

O responsável por esse mecanismo de solidariedade normalmente é o clube que vende o atleta. No entanto, como o Verdão assumiu essa condição, o Galo vai economizar 900 mil euros, ou seja, aproximadamente R$ 5,7 milhões na cotação atual.

Paulinho chega ao Palmeiras como um reforço de peso para a próxima temporada. Aos 24 anos, o atacante marcou 19 gols com a camisa do Atlético na última temporada. No Verdão, assinou contrato por cinco temporadas, até dezembro de 2029.

“Minha reação à proposta foi como da primeira vez, do primeiro convite do Palmeiras, há alguns anos. Se não me engano, essa foi a terceira ou quarta tentativa do clube. É um clube enorme do Brasil e do mundo e eu sei o quanto essa camisa pesa. Estou muito feliz de agora poder representar esse clube que tem tanta história”, disse ao site oficial do clube,para em seguida completar e citar que o fato do Palmeiras disputar o Mundial pesou:

O Palmeiras é um clube enorme e estar em uma competição que será a maior do mundo entre clubes, com o projeto maravilhoso que o Palmeiras tem, chamou a minha atenção e fico feliz de poder fazer parte disso. Aceitei, claro, não só pelo Mundial, mas também pela Libertadores, pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil, pelo Paulista, por todos os campeonatos que o Palmeiras entra sempre para vencer”.

A estreia de Paulinho

Contudo, o jogador vai demorar para fazer sua estreia no novo clube. Isso porque Paulinho passou por uma cirurgia no início de dezembro para reparar uma fratura óssea por estresse na tíbia da perna direita. O procedimento é considerado simples. A expectativa é que ele volte a atuar depois do primeiro trimestre, entre abril e maio do próximo ano. É pensado, portanto, como um nome para o Super Mundial, a ser disputado nos Estados Unidos de junho a julho de 2025.

