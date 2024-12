São Paulo anuncia renovação de contrato de Luiz Gustavo

Luiz Gustavo seguirá no São Paulo por mais uma temporada - (crédito: Foto: Divulgação / SPFC)

O São Paulo anunciou na tarde desta terça-feira (31), último dia do ano, a renovação contratual do volante Luiz Gustavo. O jogador de 37 anos tinha vínculo até esta terça, sendo estendido, então, por mais uma temporada – vai até 31 de dezembro de 2025.

No Tricolor desde 2024, Luiz Gustavo atuou em 46 partidas, sendo 37 como titular. No período, contribuiu, dessa forma, com uma assistência e cinco gols. Ele conquistou a Supercopa Rei, em fevereiro, em final contra o Palmeiras, aliás.

O São Paulo informou que o ex-jogador da Seleção Brasileira se reapresentará junto aos demais companheiros no dia 8 de janeiro, data em que a delegação viaja para os Estados Unidos para a pré-temporada e a disputa da FC Series.

“Estou muito feliz por poder continuar no São Paulo. Teremos um ano especial, com a possibilidade de disputar grandes competições novamente. O clube está buscando se reforçar da melhor forma possível. Para mim, é hora de continuar, não de desistir”, celebrou o jogador.

Luiz Gustavo, que disputou a Copa do Mundo de 2014 com a Seleção Brasileira, tem passagens por Hoffenheim, Bayern de Munique, Wolfsburg (todos da Alemanha), Marselha (França), Fenerbahce (Turquia) e Al-Nassr (Arábia Saudita).

