Flamengo receberá bolada por venda de Igor Jesus a time da MLS

O Flamengo receberá uma boa quantia por conta da venda do volante Igor Jesus, do Estrela Amadora (POR) para o LA Galaxy (EUA). Isso porque o Rubro-Negro ainda detinha 50% dos direitos econômicos do jogador, negociado ainda em 2024 com o time português.

Assim, dos 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões no câmbio atual) que o atual campeão da MLS pagará ao Estrela por 90% de seus direitos, o Fla tem direito a metade do valor, segundo o jornalista Venê Casagrande. Ou seja, o clube carioca angariará R$ 12,5 milhões. Dessa forma, 10% seguem com a equipe de Portugal.

LEIA MAIS: José Boto afirma que acabará com visitas em treinamentos e viagens no Flamengo

Igor Jesus, revelado pelo Fla, saiu em agosto deste ano para a Europa, vendido por 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,5 milhões), com o Rubro-Negro mantendo 50% do passe do atleta. Com isso, é possível que o Flamengo lucre R$ 25 milhões com o jogador. Ele atuou em 32 jogos pela equipe profissional, conquistando o Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2023, além do Carioca de 2024 e da Copa do Brasil de 2022 e 24 (ainda que já estivesse vendido nesta segunda conquista).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.