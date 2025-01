Botafogo na Copinha 2025. Confira os inscritos e onde assistir aos jogos

O Botafogo divulgou a lista dos atletas inscritos para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, em 2025. A competição terá início na próxima quinta-feira (2) e contará com 128 clubes divididos em 32 grupos. A final do torneio acontece no dia 25 de janeiro.

O Alvinegro carioca está no Grupo 1, que também conta com Votuporanguense-SP, Fast Clube-AM e Floresta-CE, com sede em Votuporanga-SP. A estreia do Glorioso na competição será contra o time amazonense, no dia 2 de janeiro, às 21h30 (de Brasília).

Confira os relacionados do Botafogo para a Copinha

GOLEIROS

Cristiano, Joaquim e Luiz Fabiano

ZAGUEIROS

Kauá Branco, Marquinjos, Paulo Gistavo, Pimenta e Ryan

LATERAIS

Felipe Januário, Kauê Leonardo, Rodrigo Guet, João Pedro, Kaique Pereira e Lucyo

Apoiadores

Josimar,Justino, Kaio Santos, Murilo, Bernardo Valim, Caio Valle, Cauã Zappelini, Charles e Lucas Camilo

Atacantes

Iago, Kaiky Silva, Kauan Toledo, Kayke, Lucas Santos, Rafael Lobato, Weliton

Jogos do Glorioso na fase de grupos

2/01 – 21h30 | Botafogo x Fast Clube-AM – Arena Plínio Marin | Transmissão: Sportv

5/01 – 19h | Floresta-CE x Botafogo – Arena Plínio Marin | Transmissão: CazéTV

8/01 – 19h | Votuporanguense-SP x Botafogo – Arena Plínio Marin | Transmissão: Sportv

