Santos na Copinha 2025. Confira os inscritos e onde assistir aos jogos

Os Meninos da Vila já estão prontos para desfilar talento pelos gramados em mais uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Afinal, em janeiro de 2025, os garotos do Santos entram em campo pelo tetracampeonato da competição. O Peixe já conquistou o torneio em 1984, 2013 e 2014. Luta, portanto, para encerrar o jejum de mais de uma década.

Entre os comandados do técnico Leandro Zago, olho no atacante Nadson, de apenas 15 anos. Ele figura como a maior promessa das categorias de base do Alvinegro Praiano. Por outro lado, Lira, Gonzaga, Ananias e João Vitor podem surpreender o público. É bom a torcida começar, então, a se acostumar com estes nomes. Quem sabe se alguns deles não pintem no time profissional do Santos ainda nesta temporada.

Veja, abaixo, quem são os meninos que vão representar o Santos

Goleiros:

João Fernandes, Falcão e João Pedro

Laterais-direito:

Simples e Lenin

Laterais-esquerdo:

Lira e Rafael

Zagueiros:

Mina, Alencar, Borges, Samuel e Ananias

Meio-campistas:

Gustavinho, Kenay, Éverton. André, Caio, Bernardo, Pepê e Bontempo

Atacantes:

Perlaza, João Vitor, Nadson, Juninho, Nava, Rafael, Xavier, Enzo, Kauan e Rodrigo

O caminho do Peixe

O Santos estreia na Copinha no dia 3, sexta-feira, às 20h, contra o Tirol, do Ceará, na Fonte Luminosa, em Araraquara, cidade que abriga o Grupo 7 da competição. Em seguida, no dia 6, pega o Jaciobá-AL, às 19h30. Por fim, o Peixe encerra sua participação nesta etapa do torneio, contra a anfitriã Ferroviária, no dia 9, às 19h. Todos os horário são de Brasília.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.