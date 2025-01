Torcedores de Cruzeiro, Flamengo e Santos repercutem anúncio de Gabigol

O anúncio de Gabigol no Cruzeiro foi o pontapé inicial para o primeiro grande assunto do ano de 2025. Nesta quarta-feira (1º), no primeiro dia do ano, torcedores foram às redes sociais comentar a oficialização do novo time do atacante, realizada na madrugada do Reveillón pela Raposa.

Enquanto torcedores do Cruzeiro comemoravam a chegada do jogador, que fez história em sua passagem de cinco anos pelo Flamengo, fãs do Santos e do próprio Rubro-Negro tiveram outras reações.

Alguns flamenguistas, por exemplo, se despediam em tom de respeito. Outros, irritados por conta das declarações dadas po Gabigol após a final da Copa do Brasil (título do Fla), não reagiam tão bem. Ficou pior para os torcedores do Santos, que ainda tinham a esperança de vê-lo voltar para onde iniciou a carreira de jogador.

Confira as reações!

Torcedor do Cruzeiro debocha dos rivais

Será que vai pro Palmeiras ou pro Santos? É CABULOSOOOOO! ???????? pic.twitter.com/O5lsQ7glDA — Gabigol.noticias (@gabigolnoticias) January 1, 2025

Ficou na bronca, torcedor do Santos?

Para mim, encerra-se completamente o ciclo do Gabigol no Santos Futebol Clube. O momento de ajudar o clube e provar o seu amor ao clube, era agora. Falar é muito fácil. Que os próximos dirigentes do Santos nem ponderem mais a possibilidade de retorno. — Ranger Branco ? (@_TherryBrito) January 1, 2025

Torcedor do Flamengo também não gostou

Ou seja: a palhaçada que ele fez após o fim do jogo que deu o título ao Flamengo foi de caso pensado. Como outros casos de irresponsabilidade que ele protagonizou. Só se surpreende com isso quem não conhece o Gabigol ou quem passa pano. https://t.co/CTdNv5VgxI — Linhares ???????? (@Linhares1895) January 1, 2025

Acabou o amor

Deixei de seguir o #Gabigol , não por que não deseje sucesso no novo caminho dele. Mas por que não quero vê ele feliz em outro time que não seja o flamengo. #FIM — Luciana ????? (@luciana_rodgs) January 1, 2025

Torcida do Santos se irrita

irmao Acabou toda sua aura to comentando aqui pra quando chrgar fim de ano E VC TER APENAS 4 GOLS NO ANO. ESCOLHEU O TIME COM MENOS AURA NO Brasil, parabens por ter acabado sua carreira aos 26 anos. — O Santos ainda me mata (@_osamm) January 1, 2025

Xiiiii

Os dois se merecem, sempre que pisaram na Europa não deram certo e não ganharam nada — SANTÓXICO (@Santoxicofc) January 1, 2025

