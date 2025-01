Palmeiras na Copinha 2025. Confira os inscritos e onde assistir aos jogos

Nos últimos anos, o Palmeiras conseguiu acabar com a piada sobre a falta de títulos na Copa São Paulo de Juniores. Afinal, venceu a competição em 2022, com um show de Endrick, e repetiu o feito ao conquistar o título em 2023. No ano passado, foi eliminado na segunda fase ao ser surpreendido pelo Aster, mesmo com Estêvão no elenco.

Sob o comando do técnico Lucas Andrade, o Alviverde chega em 2025 em busca do tricampeonato da competição. O time está no Grupo 19, com sede em Barueri, e terá como adversários o Oeste, o Náutico de Roraima e o Santa Cruz do Acre.

Atual campeão brasileiro e vice da Copa do Brasil na categoria Sub-20, o Palmeiras tem nomes conhecidos no elenco que disputará a Copinha: Thalys, Luighi, Benedetti e Figueiredo. Já o volante Patryck, envolvido na negociação que trouxe Paulinho, vai atuar no Atlético-MG.

Confira os relacionados do Palmeiras para a Copinha

Goleiros: Cesar e Deivid

Laterais: André Lucas, Arthur, Gilberto e Kauan

Zagueiros: Benedetti, Diogo, Gabriel Vareta e Robson

Meio-campistas: Agner, Allan, David, Erick Belé, Figueiredo, Luis Arthur, Rafael Coutinho, Ramon Riquelme, Thalys e Wendell

Atacantes: Antônio Marcos, Edney, Giulio, Juan Gabriel, Luighi, Luiz Yano, Marcio Vitor, Riquelme Fillipe e Sorriso

Onde assistir aos jogos do Alviverde na fase inicial

Palmeiras x Náutico-RR: 3 de janeiro, às 18h. Onde assistir: CazéTV

Santa Cruz-AC 6 de janeiro, às 21h45. Onde assistir: SporTV

Oeste-SP 9 de janeiro, às 17h. Onde assistir: CazéTV

