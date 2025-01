Inter apresenta proposta ao Celtic por Bernabei

O Inter apresentou uma nova proposta ao Celtic (ESC) para contar em definitivo com o lateral-esquerdo Bernabei. De acordo com o “Daily Record”, da Escócia, em publicação nesta quarta (1º), o Colorado apresentará, através do executivo André Mazzuco, uma oferta de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28,7 milhões na cotação atual).

A equipe gaúcha quer usar parte do dinheiro recebido na venda do jovem Gabriel Carvalho ao futebol saudita. Assim, a proposta por Bernabei inclui valor maior, mas também parcelas mais longas. O jogador está emprestado ao Beira-Rio desde agosto.

Caso acerte, a tendência é, ainda de acordo com o jornal escocês, que o argentino assine por quatro temporadas com o Inter. O Colorado que abra o olho, porém. Afinal, Cruzeiro e Palmeiras surgem como candidatos. A diretoria gaúcha, no entanto, confia no acerto.

Bernabei, de 24 anos, chegou em meados de 2024 e se firmou rapidamente no elenco colorado. Foram três gols e seis assistências em 25 jogos, o que representa que ele precisa de menos de três jogos para participar de um gol.

