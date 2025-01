Fortaleza começa 2025 com anúncio de reforço: Pol Fernández

O Fortaleza anunciou neste primeiro dia de 2025 a contratação do jogador Pol Fernández. O meio-campista de 33 anos defendeu o Boca Juniors nas últimas três temporadas e seu vínculo estava no fim com o clube argentino. Assim, o Leão fechou acordo para que o atleta fique no time até dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano.

Pol Fernández já estava no radar do Fortaleza há pelo menos um ano. Afinal, o clube cearense chegou a receber uma proposta sobre o jogador no início de 2024, mas a oferta havia sido feita por um intermediário. E o Fortaleza sabia que o Boca Juniors, naquela ocasião, não aceitaria abrir mão do camisa 8 da equipe. Desse modo, não houve negociação. Em meados de 2024, o Leão tentou contratar Fernández, mas o clube argentino negou.

Agora, finalmente, Pol Fernández chega ao Fortaleza cercado de expectativa.

“Vai trazer experiência, liderança e espírito vencedor”, disse o executivo da SAF do clube, Marcelo Paz.

O CEO destacou que o Fortaleza tem um ‘projeto sólido’ com potencial para atrair jogadores da América do Sul. E o perfil desejado é o de atletas que tenham qualidade e “ambição de novas conquistas”.

Pol é o terceiro reforço que o Leão anunciou para 2025. Afinal, já estavam confirmadas as chegadas de Brenno, goleiro que era do Grêmio, e Diogo Barbosa, lateral-esquerdo do Fluminense.

Vojvoda ganha conterrâneo no Fortaleza

O treinador argentino Juan Pablo Vojvoda , que está no Fortaleza desde 4 de maio de 2021, já havia declarado que seu conterrâneo integraria mesmo o time. Foi após a vitória sobre o Internacional (3 a 0) pela última rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 8 de dezembro. Dias depois, o próprio Pol Fernández se despediu do Boca Juniors pelas redes sociais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.