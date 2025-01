Elenco do Botafogo para o início do Carioca se reapresenta nesta quinta

Carlos Leiria, técnico do Sub-20, será o comandante do Botafogo nos primeiros jogos do estadual - (crédito: Foto: Divulgação/Biotafogo)

O Botafogo começará sua jornada em 2025 nesta quinta-feira (02). Os jogadores que disputarão os primeiros jogos do Campeonato Carioca se apresentam no CT Lonier para o início dos trabalhos em prol do estadual. O elenco será composto com jogadores do time Sub 20, de aspirantes e outros que retornam de empréstimo.

O comandante será o treinador do Sub-20, Carlos Leiria. O grupo disputará as cinco primeiras partidas do Glorioso no estadual, contra Maricá, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Volta Redonda e Bangu. Com isso, atletas do Sub-17 integrarão o plantel que disputará a Copinha.

Já o time principal, que esteve em atividade até o dia 11 de dezembro, se reapresenta no dia 14 de janeiro. O primeiro jogo será o clássico contra o Fluminense, no dia 29. Na sequência, o Botafogo enfrenta o Flamengo, no dia 02, pela final da Supercopa do Brasil, em Belém.

