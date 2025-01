Fernandinho publica carta de despedida à torcida do Athletico: ‘Levarei isso para sempre’

O vínculo de Fernandinho com o Athletico chegou ao fim. O Furacão e o jogador não renovaram o contrato, que terminou na última terça-feira (31). Com isso, termina a segunda passagem do volante pelo clube o que revelou, após um trágico rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Através de suas redes sociais, Fernandinho publicou uma carta de despedida aos torcedores do Athletico. Nela, o jogador ressalta o carinho e respeito com que foi acolhido quando vestiu a camisa rubro-negra e afirmou que chegou o momento de seguir novos caminhos. Entretanto, destacou que seu vínculo com o Furacão nunca se encerrará.

Fernandinho puxa uma barca que deixa o Furacão após a queda para a Série B. Além do ex-jogador da Seleção Brasileira, também não permanecem o meia Nikão, o zagueiro Thiago Heleno, o atacante Pablo, além do emprestados Praxedes, Zé Vitor e Marcos Victor.

O jogador é cria do Furacão e estreou no profissional em 2003. Fernandinho seguiu no Furacão até 2005, quando se transferiu para o Shakhtar e depois para o Manchester City. Retornou ao Rubro-Negro direto do clube inglês. Pelo Athletico, conquistou três campeonatos paranaenses e participou dos dois vice-campeonatos rubro-negros na Libertadores.

Nesta temporada, se lesionou em agosto e ficou de fora da maior parte dos jogos do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o volante atuou em 117 partidas na sua segunda passagem, com 13 gols marcados e 15 assistências.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.