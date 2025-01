Vasco terá técnico novato e base bicampeã sub-20 no início do Carioca

Ramon Lima, de 36 anos, assume o Vasco no início do Carioca - (crédito: Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Ramon Lima, que atua há dois anos nas categorias de base do Vasco, será o responsável por comandar a equipe inicial no Campeonato Carioca. Ele, aliás, já liderou a equipe sub-17 e hoje comanda o time sub-20 do clube. O treinador já falou sobre os primeiros dias de preparação, ressaltou a importância de conhecer o elenco e adaptar os jogadores à sua metodologia de trabalho.

“Temos falado muito sobre concentração e nível de intensidade nos treinos, sobre não negociar isso. A maioria dos jogadores me conhece, sabe a minha forma de trabalhar, e isso facilita um pouco a implementação das ideias. O grupo é um pouco heterogêneo, então a experiência desses mais velhos, somada à cobrança dentro de campo e ao conhecimento que já possuem para criar atalhos durante o jogo, é muito importante para que eles repassem isso aos mais jovens”, afirmou o treinador Ramon Lima.

Ramon terá à dispoição atletas que pouco atuaram na temporada passada e que tiveram lesões. Além disso, o comandante terá a base do time bicampeão carioca sub-20, com destaques como Lyncon, Lucas Eduardo, JP, Estrella, Bruno Lopes e GB.

Ramon Lima, aliás, chegou a São Januário em julho de 2023 para ser treinador do sub-17. Um ano antes, foi contratado pelo Atlético-MG para técnico do sub-15. Mas já em 2024, com a promoção de Rafael Paiva para o profissional, Ramon foi para o sub-20. É ele quem comanda os treinos no CT Moacyr Barbosa nesta fase de transição de ano.

E o elenco principal do Vasco?

O elenco principal do Vasco só se apresenta dia 6 de janeiro. O que inclui o novo técnico Fábio Carille. Sob comando de Ramon Lima, o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu na primeira rodada – provavelmente no dia 11 de janeiro – e depois o Bangu, dia 15.

