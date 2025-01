Gustavo Quinteros adianta seu começo de trajetória no Grêmio

SANTA FE, ARGENTINA - DECEMBER 07: Gustavo Quinteros, Head coach of Velez looks on prior to the Liga Profesional 2024 match between Unión and Vélez Sarsfield at Estadio 15 de Abril on December 07, 2024 in Santa Fe, Argentina. (Photo by Mateo Luis Occhi/Getty Images) Caption - (crédito: Getty Images)

O novo técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, tomou a decisão de adiantar o começo de sua trajetória no clube. Isso porque ele chega ao Brasil no próximo final de semana, antes mesmo da reapresentação do elenco, na próxima quarta-feira (8/1). Caso não haja qualquer tipo de empecilho ou atraso, o profissional já inicia seu trabalho no Tricolor Gaúcho, na próxima segunda-feira (6/1).

O planejamento de Quinteros com essa antecipação é acelerar o processo de ambientação ao Imortal e também suas instalações. Afinal, antes de iniciar seu trabalho, ele fará uma visita ao centro de treinamento Luiz Carvalho e Arena, estádio do Grêmio. Vale relembrar que o clube anunciou um acerto com o treinador, de 29 anos, no dia 28 de dezembro. O Tricolor Gaúcho, aliás, mudou seu foco e agiu rapidamente após o insucesso no estágio final das tratativas por Pedro Caixinha. Até mesmo para não prejudicar o seu projeto para 2025.

Grêmio: mudança brusca no estilo de treinador

A torcida gremista demonstra ansiedade para identificar os primeiros sinais da implementação de trabalho do treinador argentino, naturalizado boliviano. Inicialmente porque é o atual campeão argentino com o Vélez Sarsfield, além do que o seu estilo é completamente distinto ao de Renato Gaúcho, seu antecessor. O ídolo do clube priorizava que seus times fossem mais ofensivos, porém em algumas situações a defesa ficava expostas.

Deste modo, tal fator era um dos principais pontos de críticas dos torcedores. Tal situação também causou um alto número de gols sofridos pelo time. Tanto que o Tricolor Gaúcho teve um dos piores desempenhos defensivos nas duas últimas edições do Campeonato Brasileiro. Assim, a decisão da diretoria do Imortal foi pela mudança de perfil.

Com relação a Quinteros, as suas equipes tem como características o equilíbrio entre os setores e principalmente organização tática. Além disso, o técnico também se sobressai por ter êxito na reconstrução de times. Em seu último trabalho no Vélez, ele assumiu a equipe com altos riscos de rebaixamento, promoveu uma reformulação e se sagrou campeão argentino posteriormente.

O primeiro compromisso do Grêmio na temporada será diante do Brasil de Pelotas, fora de casa, em sua estreia pelo Campeonato Gaúcho, no dia 22 de janeiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.