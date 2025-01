Corinthians acerta renovação de Maycon por mais um ano

Maycon está fora dos gramados desde maio e deve retonar no Paulistão - (crédito: Foto: Rodrigo Coca /Corinthians )

O volante Maycon vai continuar no Corinthians em 2025. Mais uma vez, o Timão conseguiu estender o empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk por mais uma temporada. O vínculo anterior se encerrou no último dia 31 e as partes já acertaram a prorrogação, que deve ser anunciada nos próximos dias.

O jogador se recupera de uma lesão no joelho e está fora dos gramados desde maio, o que facilitou o acordo. Além disso, a Ucrânia ainda está em guerra, o motivou o empréstimo de Maycon pela primeira vez. Será o quarto ano seguido que o volante permanece no Corinthians.

Os valores do novo contrato ainda não são conhecidos. Entretanto, espera-se que não seja muito diferentes dos últimos, nos quis o Corinthians teve que pagar 500 mil euros, cerca de R$ 3,18 milhões, ao Shakhtar.

Maycon está em reta final de recuperação. A expectativa é que ele integre o grupo que se apresenta no próximo dia 7 e volte aos gramados no Campeonato Paulista.

