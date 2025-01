Santos ficou muito próximo de anunciar Gustavo Quinteros

Velez Sarsfield's coach Gustavo Quinteros looks on before the Argentine Professional Football League Cup final match between Velez Sarsfield and Estudiantes de La Plata at the Madre de Ciudades stadium in Santiago del Estero, Argentina, on May 5, 2024. (Photo by Eduardo RAPETTI / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

O Santos fechou a contratação de Pedro Caixinha para comandar a equipe em 2025. Entretanto, antes do anúncio do português, o Peixe esteve em uma novela com outro protagonista: o argentino Gustavo Quinteros, que acabou acertando com o Grêmio para a temporada.

O ex-treinador do Vélez Sarsfield tinha um acordo verbal com a cúpula alvinegra desde o início de dezembro. Dirigentes santistas estiveram em três oportunidades em Buenos Aires. Além disso, foram realizadas mais de dez reuniões por videoconferência e ligações. Inclusive, o filho de Quinteros, Sebastián, estava em contato com o Santos para fazer o planejamento da temporada, com indicação de reforços e avaliação de possíveis dispensados.

Entretanto, por um dia, o negócio não fechou. Alexandre Gallo, diretor de futebol do clube, estava na Argentina para assinar o contrato no dia 21 de dezembro, um domingo, dia seguinte ao casamento da filha do treinador. Porém, Quinteros pediu para adiar o encontro para a segunda-feira, o que irritou os santistas.

Nisso, Pedro Martins, que tinha acabado de assumir o cargo de novo CEO do clube, recebeu luz verde para acertar com Pedro Caixinha. O dirigente do Santos havia entrado em contato para sondar a situação do português naquela semana e concretizou o negócio em dois dias.

No fim, Caixinha, que chegou a negociar com o Grêmio, foi para o Santos, e Quinteros, que esteve próximo da Vila Belmiro, assumiu o Tricolor.

