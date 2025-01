Jamal Lewis deixa São Paulo após quatro meses

Jamal Lewis atuou apenas em seis partidas com a camisa Tricolor - (crédito: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Jamal Lewis não permanece no São Paulo em 2025. Na noite desta quarta-feira (01), o lateral-esquerdo comunicou em uma rede social que rescindiu o contrato de empréstimo junto ao Newcastle por conta de uma lesão no tornozelo. O jogador precisará de cirurgia e fará a recuperação no clube inglês.

O jogador chegou ao Tricolor em setembro e atuou apenas em seis partidas e deu uma assistência. Por conta da lesão, não foi sequer relacionado nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Em seu Instagram, o lateral norte-irlandês se despediu do clube e lamentou não poder dar sequência à passagem no Brasil.

“Estou desapontado por não poder continuar minha jornada com o São Paulo FC na próxima temporada. Tenho tido um problema que me dá muita dor quando jogo há muitos meses, exigindo cirurgia e alguns meses de recuperação. Lamento não ter conseguido mostrar minha gratidão aos fãs para mostrar meu verdadeiro nível em campo. Desejo ao tricolor tudo de melhor no futuro”, compartilhou o jogador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jamal Lewis (@jamal_lewis1)

Essa é a segunda baixa do Tricolor na posição nesta janela de transferências. Além de Jamal, o clube perdeu Welington, que foi para o Southampton. O Tricolor negocia a contratação de Wendell, do Porto, mas o negócio já se arrasta por semanas. A única opção no elenco é o jovem Patryck.

