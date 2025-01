Palmeiras “limpa” uniforme em seu site e prepara anúncio de novo patrocinador

Jogadores do Palmeiras já aparecem sem o patrocínio da Crefisa no site do clube - (crédito: Foto: Reprodução)

A “era Crefisa” chegou ao fim no Palmeiras. O contrato com a empresa de crédito pessoal e com o Centro Universitário das Américas (Fam) se encerrou no final de 2024. Enquanto aguarda o anúncio do novo patrocinador, o Verdão já atualizou os seus materiais.

Em seu site oficial, o Palmeiras retirou as duas marcas dos uniformes na seção que apresenta o elenco. A camisa alviverde agora aparece limpa, sem nenhum patrocinador. O Verdão já fechou um acordo de R$ 170 milhões com a SportingBet e o anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias.

Despedida da Crefisa

Nesta quinta-feira (02), a Crefisa divulgou um vídeo marcando o final da parceria. O material mostra momentos marcantes nestes dez anos junto com o Palmeiras, narrados pela presidente da marca e do clube, Leila Pereira. Nele, Leila classificou como o período da parceria como “anos insuperáveis”.

