Marcelinho Carioca exibe registros de aniversário com a namorada

Junto ao casal, amigos dos jogadores também estiveram na comemoração, que contou com a apresentação de um grupo de pagode. Durante o ‘parabéns’, os presentes brincaram sobre um possível casamento de Marcelinho com Ariane.

Veja fotos da comemoração:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARCELINHO CARIOCA (@marcelinhocariocaoficial)

Um ano de sequestro do ex-jogador

O novo relacionamento de Marcelinho Carioca ocorre pouco mais de um ano após o sequestro sofrido por ele. O episódio ocorreu em 17 de dezembro de 2023, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Marcelinho e Taís Moreira conversavam dentro da Mercedes-Benz C250 do ídolo do Corinthians, logo após ele sair de um show na Neo Química Arena. De acordo com o ex-jogador, em depoimento à polícia, três homens armados os renderam e os levaram encapuzados para um cativeiro, após rodarem por cerca de uma hora. Ele recebeu coronhadas na cabeça e no rosto.

No relato, Marcelinho conta ainda que os sequestradores estavam bem agitados no cativeiro, mas que ainda não o tinham reconhecido. Porém, ao ser identificado, afirmou ter ouvido um criminoso dizer: “Cara**, olha lá quem é, fod**. É o cara, é o Marcelinho”. Posteriormente, os sequestradores ofereceram água e comida.

A fim de tentarem despistar a polícia, que circulava na região na manhã seguinte, os criminosos obrigaram Marcelinho Carioca a gravar um vídeo falando que havia sido sequestro após sair com uma mulher casada. Cinco pessoas acabaram presas.

Carreira de Marcelinho Carioca

Revelado pelo Flamengo, Marcelinho Carioca teve uma carreira de destaque. Pelo Rubro-Negro, disputou 242 jogos, com 49 gols marcados e os títulos da Copa do Brasil (1990) e do Brasileirão (1992). Em 1994, chegou ao Corinthians para sua primeira passagem pelo clube. O destaque acabou o levando para o Valencia, da Espanha, mas pouco atuou pelo clube (apenas seis jogos).

Em 1998, o ‘pé de anjo’ volta ao Corinthians e brilha nos títulos do Brasileirão (1998 e 1999) e do Mundial de Clubes (2000). Ao todo foram 433 jogos pelo Timão, com 206 gols marcados. Ele também passou por clubes como Santos e Vasco. Pela Seleção Brasileira, Marcelinho fez quatro jogos, com dois gols marcados.

