Uniformes de Vasco e Botafogo entre os mais bonitos de 2024

Camisa 1 do Vasco em homenagem a Dinamite foi eleita uma das mais bonitas do mundo em 2024 - (crédito: Foto: Divulgação)

Um dos principais sites especializados em uniformes de futebol colocou as camisas de Vasco e Botafogo entre as 10 mais bonitas do mundo em 2024. Os clubes foram os únicos representantes do continente americano na lista. Porém, seleções americanas também estão na lista, inclusive a camisa eleita como a mais bonita.

As duas equipes tiveram escolhidos os seus uniformes principais da temporada. A do Vasco, preta com a tradicional faixa branca, presta homenagem a Roberto Dinamite, ídolo do clube que completaria 70 anos em 2024. Há menções ao ex-jogador em diversas regiões da camisa. A camisa ficou na 6ª posição.

Enquanto isso, o uniforme do Botafogo remete ao passado de glórias da equipe. Ao mesmo tempo, entrou para história como a camisa usada na conquista do inédito título do clube carioca na Libertadores. Com uma pegada ‘retrô’, o item possui gola ‘V’ e as faixas verticais em preto e branco com linhas em zigue-zague. A camisa ficou com a 7ª posição.

Contudo, o 1º lugar ficou com o uniforme da seleção da Colômbia, que faz homenagem ao centenário da Federação Colombiana de Futebol. O modelo é uma reedição do item branco usado na Copa América de 1945. O 2º lugar ficou o uniforme da Argentina em comemoração aos 50 anos de parceira com a sua fornecedora de material esportivo, a Adidas. Enquanto isso, fecha o pódio o uniforme do Milan em comemoração ao aniversário de 125 anos do clube.

Veja o ranking completo:

1º- Colômbia

2º- Argentina

3º- Milan

4º- Juventus (3º uniforme)

5º- Versailles (3º uniforme)

6º- Vasco

7º- Botafogo

8º- Bologna (modelo usado em competições europeias)

9º- Bayern de Munique (3º uniforme)

10º- Marseille (comemorativo de aniversário)

