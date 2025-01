Fluminense x Inter de Limeira, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou, enfim, a hora da estreia do Fluminense na Copinha 2025. O Tricolor, que já venceu cinco vezes o principal torneio de base do Brasil, enfrenta a Inter de Limeira neste primeiro desafio, marcado para esta sexta-feira (3), em Lins (SP), sede do Grupo 10. A bola rola a partir das 19h (de Brasília). O grupo ainda conta com Coimbra-MG e Linense-SP, que se enfrentam também na sexta, aliás, às 16h45.

Como chega o Fluminense

Ao entrar em campo contra a Inter, o Fluminense fará seu jogo de número 200 na história da Copinha. Pentacampeão, o Flu tenta, então, voltar a conquistar o título, que já não vem desde 1989.

Os volantes Gabriel Renan e Victor Kauan estão no departamento médico e, por isso, ficam no Rio de Janeiro por enquanto. Já Wallace Davi, Riquelme Felipe e Isaque estarão com os profissionais para a pré-temporada. Olho, portanto, em Wesley Natã, tido como uma das cinco principais joias da Copinha pelo “Diário Ás”.

Como chega a Inter de Limeira

A Inter de Limeira ficou pelo caminho ainda na fase inicial em 2024, terminando em terceiro no Grupo 22. Cuiabá e Taubaté passaram naquela ocasião. Esta será, dessa forma, a quinta participação da equipe na Copinha – a quinta seguida. O time do interior paulista, no entanto, nunca conseguiu avançar pela primeira fase. Para este jogo, o técnico Dênis Augusto contará com as estreias dos atacantes Thomaz e Léo Lopes.

Fluminense x Inter de Limeira

1ª rodada da Copinha 2025 – Grupo 10

Data e horário: sexta-feira, 03/01/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP)

FLUMINENSE: Kevyn Vinícius; Júlio Fidelis, Loiola, Gustavo Cintra e Léo Jance; Fabinho, Dohmann e Natan; Wesley Natã, João Lourenço e Kelwin. Técnico: Rômulo Rodriguez

INTER DE LIMEIRA: Matheus Vieira; Samuel de Paula, João Vitor, Nicolas e Estevão; Marquinho, Grotta e João Henrique; Luiz Miguel, Thomaz e Léo Lopes. Técnico: Dênis Augusto

Árbitro: Hermínio Henrique Kuhn Daldem (SP)

Auxiliares: Robson Ferreira Oliveira (SP) e Marcelo Zamian de Barros (SP)

VAR: Luis Alexandre Nilsen (SP)

Onde assistir: SporTV

