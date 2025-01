Athletico anuncia contratação de Léo, ex-Vasco

O Athletico anunciou a contratação do zagueiro Léo, ex-Vasco, para a temporada 2025. O anúncio ocorreu na tarde desta quinta-feira (2). Léo chega para um vínculo até o fim de 2028, com o jogador sendo o quarto reforço para a disputa da Série B. Além dele, o Furacão já anunciou o atacante Luiz Fernando, o volante Raúl e o lateral-direito Heyen Palacios.

O defensor de 28 anos estava no Vasco desde o começo da temporada 2023, chegando, inclusive, como capitão da equipe carioca. Por lá, passou por altos e baixos e saiu por não sentir que há mais clima junto ao torcedor, que o vaiou em alguns momentos das últimas temporadas.

LEIA MAIS: Copinha-2025. Confira todos os times e grupos da competição

“Escolhi estar aqui nesse grande projeto. A gente sabe que é um ano de grande desafio, mas escolhi estar aqui e estou feliz. Quando me fizeram o convite, eu bati o martelo, porque mostraram uma ideia de trabalho muito importante. Eu dei uma volta no CT e vi coisas extraordinárias, a estrutura do clube, o que o clube proporciona para o atleta e para os funcionários”, disse ao site oficial do clube em sua chegada. Posteriormente, o zagueiro deixou um recado para a torcida athleticana.

“Podem esperar um Léo bastante aguerrido, um Léo que a cada jogo vai dar o máximo. Eu sei de onde eu saí, eu sei aonde quero chegar. Estou muito motivado, muito feliz. Vai ser um grande ano. Cheguei muito motivado e muito feliz, porque eu sei o peso dessa camisa, eu sei o tamanho desse clube”, finalizou.

Confira o anúncio por parte do Athletico

????????? Bem-vindo ao Furacão, Léo! ??https://t.co/jhCspQ4RIw#Athletico pic.twitter.com/zaYLEnWrv1 — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) January 2, 2025

Vasco se despede

“O Vasco da Gama acertou a venda do zagueiro Léo para o Athletico-PR. O camisa 3 esteve por duas temporadas no Cruzmaltino e atuou por 100 partidas com a camisa do Gigante, marcando três gols. O clube agradece ao atleta pelos serviços prestados, por honrar a camisa do Vasco e deseja sucesso na sequência de sua carreira”, informa o Cruz-Maltino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.