Ex-técnico do Palmeiras está em lista de manipulação na Série D

A investigação teve início a partir da Polícia Federal, após suspeitas de irregularidades no jogo entre Inter de Limeira (SP) e Patrocinense, em junho de 2024. A equipe paulista venceu por 3 a 0, com todos os gols no primeiro tempo. O técnico da equipe mineira na partida foi Estevam Soares, que aparece no relatório junto com o zagueiro Richard Sant Clair Silva (Richard Bala), o goleiro Felipe Gama Chaves, Rodolfo Santos de Abreu (Dodô), auxiliar técnico, Anderson Ibrahin Rocha, dirigente que assumiu gestão do futebol da Patrocinense na época; e Marcos Vinicius da Conceição, possível investidor.