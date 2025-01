Vasco busca a contratação do defensor Maurício Lemos, do Atlético

O Vasco segue em busca de um zagueiro para a temporada que se aproxima. Léo deixou o clube e vai atuar no Athletico, enquanto Maicon será emprestado ao Coritiba. Por isso, o clube voltou a buscar informações sobre Maurício Lemos, que atualmente está sem espaço no Atlético-MG.

Embora ainda não tenha feito propostas oficiais, o Vasco mantém conversas com os agentes do defensor. No meio de 2024, o Cruz-Maltino tentou contratá-lo, demonstrando otimismo na negociação. No entanto, o jogador optou por permanecer no Atlético, mesmo sem oportunidades no time comandado por Gabriel Milito na época. A informação sobre a nova tentativa vem do portal ge.

“A proposta está lá para o Lemos. Não temos resposta, mas não estamos presos nele. Corremos para outros. Transações são difíceis, não acontecem de uma hora para outra”, declarou o presidente Pedrinho em agosto do ano passado.

Vasco segue no mercado buscando a contratação de zagueiros

O Vasco, porém, não limita suas opções. Outro nome sondado é o do paraguaio Balbuena, que trabalhou com Fábio Carille, técnico do time carioca em 2025, na época do Corinthians. Além disso, o clube já acertou as chegadas dos defensores Lucas Freitas e Lucas Oliveira.

