Dono da saf do Atlético, Rubens Menin abre o jogo sobre Arena MRV em 2025

O ano de 2024 marcou a primeira temporada completa do Atlético em sua nova casa, a Arena MRV. No entanto, a final da Copa do Brasil ficou marcada pelos incidentes ocorridos após a derrota para o Flamengo, que resultaram na interdição do estádio até o início da temporada de 2025. O time conseguiu se livrar do rebaixamento atuando no local na última rodada do Brasileirão, mas sem a presença de torcedores.

Aliás, além disso, o jogo registrou o recorde de público da Arena MRV, com 44.876 presentes. A punição ainda pode ser ampliada pelo STJD. Diante desse cenário, Rubens Menin, proprietário da SAF do Galo, abordou diversos temas relacionados ao estádio, como a acústica e o gramado.

“O licenciamento da Arena foi muito rigoroso. Não podíamos ultrapassar um certo nível de decibéis para fora do estádio, o que nos obrigou a gastar milhões para conter os ruídos externos. Porém, isso acabou prejudicando a acústica interna. Infelizmente, vamos ter que investir novamente”, afirmou Rubens.

“Sobre o gramado, inicialmente não podíamos optar pelo sintético. Hoje, o sintético do Botafogo, que considero o melhor, é muito interessante. Agora, com a liberação da prefeitura, já é possível usar esse tipo de gramado, o que não era permitido quando inauguramos o estádio. Como a iluminação ainda é um problema, acreditamos que a grama sintética seria a melhor solução”, completou em entrevista ao portal ge.

Todavia, agora o Atlético se prepara para o ano de 2025, afinal, terá um calendário recheado com estadual, Copa do Brasil, Sul Americana e o Brasileirão. Desse modo, dois reforços estão confirmados: os volante Gabriel Menino e Patryck, ambos vieram do Palmeiras.

Desempenho do Atlético em sua casa no ano de 2024

Jogos: 33

Vitórias: 19

Empates: 9

Derrotas: 5

Aproveitamento: 66,6%

Artilharia da Arena MRV desde a inauguração em 2023

Hulk: 17 gols em 34 jogos

Paulinho: 17 gols em 35 jogos

Deyverson: 5 gols em 9 jogos

