Com foco na próxima edição do Campeonato Carioca, o Botafogo deu o pontapé inicial na temporada 2025, nesta quarta-feira (2), no Espaço Lonier. Na reapresentação do elenco, algumas novidades. Entre elas estavam jogadores que não viajaram para o Interclubes do Qatar, como o centroavante Nascimento e o atacante Carlos Alberto. A dupla se somou, também, a nomes que voltam de empréstimos, como, por exemplo, os volantes De Paula e Newton, além do centroavante uruguaio Adamo. Este último ainda não estreou pelo Mais Tradicional. Terceiro goleiro em 2024, Raul também esteve neste grupo.

Em 12 dias, será a vez de, enfim, os principais jogadores do plantel alvinegro se reapresentarem no Lonier. E com muitas baixas. Afinal, do time titular saíram o meia Almada e o atacante Luiz Henrique, ambos de malas prontas para reforçar o Lyon. Entre os reservas, contudo, a barca é bem maior. Gatito (goleiro), Adryelson (zagueiro), Marçal (lateral-esquerdo), Hugo (lateral-esquerdo), Tchê Tchê (volante), Eduardo (meia) e Romero (meia) já se despediram do Glorioso, assim como Rafael (lateral-direito), agora, aposenrtado.

Além de não apresentar reforços para 2025, o clube também não definiu quem será o novo treinador, substituindo o bracarense Artur Jorge, que, pautado pelo vil metal dos petrodólares, prefere dirigir o Al-Rayyan, do Qatar, a seguir um trabalho exitoso da Estrela Solitária. O Botafogo, recentemente, conversou com André Jardine, tricampeão mexicano pelo América-MEX, e houve uma aproximação entre as partes.

Por ora, o Botafogo, porém, estará sob cuidados de Carlos Leiria, treinador do sub-20 do Glorioso.

Botafogo volta ao Colosso

Com uma equipe alternativa, o Botafogo estreia no Campeonato Carioca, no dia 11/1, sábado, contra o Maricá, no Estádio Nilton Santos. Será, aliás, a primeira vez que o Alvinegro estará no Colosso do Subúrbio depois de conquistar o tricampeonato brasileiro, em dezembro do ano passado, com a vitória sobre o São Paulo por 2 a 1, pela última rodada da competição.

