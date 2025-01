Flamengo não aceita primeira oferta do Cruzeiro por Fabrício Bruno

O Cruzeiro está negociando a contratação de Fabrício Bruno com o Flamengo, mas a diretoria carioca recusou a primeira oferta feita pelo Cabuloso. A proposta foi de 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do zagueiro.

O clube já liberou David Luiz nesta janela de transferências e, portanto, não tem a intenção de negociar outro zagueiro. Assim, não prioriza reforços para a posição no mercado. A situação pode mudar caso surja uma proposta realmente irresistível, o que não é o caso da oferta feita pela Raposa. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.

Na último temporada, o atleta recebeu propostas de clubes europeus, como o West Ham, da Inglaterra, e o Rennes, da França, mas as transferências não se concretizaram por motivos distintos. No caso do clube inglês, o Flamengo estava disposto a aceitar o acordo, mas Fabrício Bruno recusou a oferta devido à proposta salarial apresentada. Já em relação ao time francês, a situação foi inversa: o zagueiro estava disposto a se transferir, mas o Rubro-Negro não chegou a um entendimento com o clube.

Revelado nas divisões de base do Cruzeiro, passou por clubes como Chapecoense e Red Bull Bragantino antes de chegar ao Flamengo, em fevereiro de 2022. Desde sua chegada ao Rio de Janeiro, disputous 148 partidas, com seis gols e três assistências. Além disso, conquistou títulos expressivos, como a Copa Libertadores em 2022 e duas Copas do Brasil, uma em 2022 e outra em 2024.

