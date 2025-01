Forte no mercado, dono da SAF do Cruzeiro promete títulos em 2025

Nesta quinta-feira (02), o Cruzeiro comemorou 104 anos de fundação com uma missa no ginásio do Barro Preto, em Belo Horizonte. A diretoria do clube esteve presente, incluindo o dono da SAF celeste, o empresário Pedro Lourenço, que falou com a imprensa presente no local.

Ele foi ovacionado pelos torcedores do time mineiro que participaram do evento e aproveitou a ocasião para comentar sobre os reforços planejados para a próxima temporada. Afinal, o Cruzeiro vem agitando o mercado e trazendo jogadores consagrados no futebol brasileiro.

“É um motivo de muito orgulho receber esses três jogadores (Cássio, Dudu e Gabigol) e mais cinco atletas que estamos trazendo. Esperamos, neste mesmo período do próximo ano, estar comemorando um título ou vários títulos”, declarou Pedro Lourenço durante a celebração.

Confira os reforços do Cruzeiro para 2025

O clube está ativo no mercado. Já confirmou as contratações de Gabigol, Dudu, Bolasie, o meia Rodriguinho e o volante Christian. Além disso, negocia as chegadas de Fagner, do Corinthians, e Eduardo, ex-Botafogo. Além disso, quer a contratação de um defensor. A bola da vez é Fabrício Bruno, mas a proposta inicial foi negada pelo Flamengo.

