Mesmo com erro da arbitragem, Botafogo vira diante do Fast e vence na estreia da Copinha

O Botafogo estreou na Copinha São Paulo de Juniores nesta quinta-feira (02) e derrotou o Fast Clube, de virada, por 2 a 1. Porém, o time amazonense abriu o marcador na etapa inicial com gol marcado por Naimerson, em cobrança de pênalti aos 5 minutos. Desse modo, o Alvinegro partiu para o ataque e virou com gols Kaíque Ferreira e Zappelini ambos no segundo tempo.

No primeiro gol, Kaíque aproveitou a jogada de Zappelini e chutou sem chances para o goleiro adversário. No segundo, a situação se inverteu: Zappelini recebeu de seu companheiro e, com uma bela finalização, garantiu os primeiros pontos para o Botafogo, que está no Grupo 1 e ainda enfrentará Floresta-CE e Votuporanguense-SP.

LEIA MAIS: Com saída confirmada do Botafogo, Artur Jorge esconde seu futuro

Erro absurdo da arbitragem quase prejudica o Botafogo

Aliás, não foi uma partida fácil. O Fast fez um jogo duro, mas, por outro lado, a arbitragem também não colaborou de forma positiva com o Botafogo. A equipe carioca chegou a marcar no final da primeira etapa com João Pedro, mas o juiz não confirmou o gol, que claramente ultrapassou a linha. Todavia, com resultado, o Alvinegro soma seus primeiros três pontos e segue em busca do primeiro título da Copinha. Os dois primeiros de cada grupo avançam para a próxima fase.

Próximo jogo do Botafogo na Copinha

Agora, o Alvinegro volta a campo no próximo domingo (05), às 19h (de Brasília) e terá compromisso contra o Floresta, do Ceará, na Arena Plínio Marin. Partida terá transmissão da Caze TV.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.