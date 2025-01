Corinthians encaminha renovação de Breno Bidon para blindar o jogador

O Corinthians começou o ano de 2025 com um movimento interno em seu elenco. O clube está próximo de renovar o contrato de Breno Bidon. O meio-campista de 19 anos, destaque do título do Timão na última Copinha, terá o novo vínculo para ser ainda mais valorizado e para o clube se blindar de sondagens do mercado.

Logo após a conquista, em março de 2024, Bidon assinou com o clube por cinco temporadas, até 2029. No contrato, ficou estabelecida uma multa de rescisão de 100 milhões de euros, cerca de R$ 640 milhões, para clubes estrangeiros, e R$ 120 milhões para o mercado local.

O Corinthians entende que o jogador possa valer mais, principalmente para clubes brasileiros. O clube e o staff do jogador também entendem que ele mudou de patamar atuando no time principal. Se antes, era uma promessa da base, agora é um dos destaques da equipe. Em 2024, Bidon atuou em 44 partidas pelo Timão, marcou um gol e deu duas assistências.

Além disso, o jogador deve receber um aumento salarial. O novo vínculo deve ser de cinco anos, o máximo permitido pela lei brasileira, indo até o ano de 2030. No começo de 2025, Bidon ficará de fora dos primeiros jogos do Paulistão, pois disputará o Sul-Americano Sub-20 pela Seleção Brasileira.

