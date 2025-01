Internacional envia proposta por Nicolás Rodríguez, joia colombiano

O Internacional já identificou um possível substituto após a venda do jovem meio-campista Gabriel Carvalho. Trata-se de Nicolás Rodríguez, joia do futebol colombiano, que defende o Fortaleza, de Bogotá. Entretanto, a primeira oferta do Colorado, por volta de dois milhões de dólares (pouco mais de R$ 12 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos, mas recebeu negativa. A informação é do projeto “Vozes do Gigante”.

Apesar da primeira sinalização positiva, os dois clubes não decidiram concluir as negociações e ainda conversam sobre o tema. Isso porque o clube colombiano entende que o valor ideal para vender o meio-campista, de 20 anos, gire em torno de três milhões de dólares (o equivalente a R$ 18,45 milhões na cotação atual) por 100% do passe. Um empecilho que o Inter pode ter nas tratativas é a concorrências de outros clubes brasileiros que também observam o atleta. Há o interesse também de clubes da da Argentina, Canadá, Bélgica, México, e integrantes da Major League Soccer (MLS).

Venda de Gabriel Carvalho pelo Internacional

O Internacional vendeu Gabriel Carvalho, de 17 anos, para o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita, por 22 milhões de dólares (pouco mais de R$ 136 milhões na cotação atual), uma das maiores da história do clube. No caso, 16 milhões de dólares (cerca de R$ 99,1 milhões) fixos e seis milhões de dólares (R$ 37,1 milhões) em metas previstas em contrato. A negociação foi essencial para o clube aliviar e equilibrar sua condição financeira, especialmente pelo prejuízo que sofreu com a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul em 2024.

Gabriel vai permanecer no Colorado até completar os 18 anos, ou seja, até agosto de 2025, exatamente para cumprir as normas da Fifa. Como o clube gaúcho é dono de 80% dos direitos econômicos do meio-campista, vai receber cerca de R$ 109 milhões dessa transação. Parte do montante será utilizado também para tentar concluir as negociações, com o intuito de adquirir em definitivo o lateral-esquerdo Alexander Bernabei.

