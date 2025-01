Santos anuncia saída de diretor de futebol e membros da comissão técnica

O Santos começou 2025 com uma grande reformulação interna. Na manhã desta sexta-feira (03), o Peixe anunciou a saída de cinco membros da sua comissão técnica. Alexandre Gallo, diretor de futebol, e Marcelo Fernandes, auxiliar técnico, são os principais nomes que encerraram sua trajetória no clube. Além deles, o preparador físico Carlito Macedo e o preparador de goleiros Arzul, também foram desligados.

A reformulação foi uma ordem do novo CEO do clube, Pedro Martins, que agora assume a função de Gallo. O dirigente, que estava no clube desde 2023, não resistiu aos problemas enfrentados na contratação de um novo treinador, após a saída de Fábio Carille. Inclusive, Martins, com pouco tempo de Santos, foi quem fechou negócio com Pedro Caixinha.

De acordo com o portal Uol, também estão de saída o ex-lateral Léo, que atuava como gerente de futebol, e o preparador de goleiros Oscar Rodrigues. Paulo Bracks, antigo CEO, continua no Peixe, mas em outra função.



