São Paulo fecha empréstimo de Galoppo com River Plate

O São Paulo fechou o empréstimo do meia Giuliano Galoppo com River Plate. O jogador de 25 anos defenderá o clube argentino por um ano, com opção de compra obrigatória caso o meia cumpra as metas estabelecidas. Galoppo já está em Buenos Aires para a realização de exames médicos.

O Tricolor recebeu sondagens de outros clubes pelo argentino, inclusive do Santos. As metas de contrato não são conhecidas. Porém, caso seja alcançadas, o River terá que desembolsar 19 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos.0

O São Paulo contratou Galoppo, vindo do Banfieldm no meio de 2022 vindo do Banfield e, até hoje, o meia é a contratação mais cara da história do Tricolor. Entretanto, nunca vingou com a camisa são-paulina. Ao todo, disputou 60 partidas, com dez gols marcados e quatro assistências. Na última temporada, o argentino atuou em 28 jogos e balançou as redes apenas uma vez.

