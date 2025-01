No Cruzeiro, Dudu abre o jogo sobre pouca utilização no Palmeiras: ‘Opção do treinador’

Em apresentação pelo Cruzeiro, o atacante Dudu comentou sobre a pouca utilização no Palmeiras nos meses finais do Campeonato Brasileiro. O jogador ressaltou que está bem fisicamente e destacou que ficou fora das partidas por opção do técnico Abel Ferreira.

“Eu não joguei lá [Palmeiras] por opção do treinador. Igual aqui [no Cruzeiro]. […] Estava treinado, estava bem fisicamente. Opção do treinador. Estava sempre no banco e o treinador optou por não me colocar. Aí os motivos depois ele responde lá. Não penso mais no Palmeiras. Não preciso mais responder perguntas sobre o Palmeiras”, alfinetou.

“Vou ter que treinar, trabalhar, para jogar aqui também. Penso dessa forma. Você não vai jogar com nome, não é porque é o Dudu, vai colocar a camisa 7 e vai jogar. O Dudu vai ter que estar dentro de campo, no Mineirão jogando, mostrar o porquê que é o Dudu e o porquê está jogando. Isso foi fundamental na minha escolha em poder voltar para o Cruzeiro”, completou.

Revelado nas categorias de base do Cruzeiro, Dudu, aliás, foi vendido ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, em 2011. O atacante retornou ao Brasil em 2014, para o Grêmio, e foi comprado em 2015 pelo Palmeiras. Teve uma breve saída para o Duhail (Catar), em 2019, retornando ao alviverde em 2021.

Nos próximos dias, Dudu, afinal, viajará com o restante da delegação celeste para os Estados Unidos. Em solo norte-americano, o Cruzeiro, assim, estreará na temporada contra o São Paulo, em Orlando, no dia 15 de janeiro, pela FC Series, torneio de pré-temporada.

