Ronaldo curte passeio em família, e semelhança impressiona

Ronaldo Fenômeno está no continente asiático onde curte momentos de lazer com sua esposa e filhos. Após passagem pelo Japão, onde aproveitaram o Ano Novo, o grupo seguiu para a Coreia do Sul. E um registro do ex-jogador com seus herdeiros chamou atenção pela semelhança.

Em seu Instagram, o eterno camisa 9 repostou uma postagem do filho Alexander Lima em seus stories. Na foto estão, além do Fenômeno e de Alex, Celina Locks, esposa do jogador, Ronald, primogênito do ex-jogador, Raisha Palomaro, namorada de Ronald, e Maria Sofia e Maria Alice, também filhas de Ronaldo. O registro foi feito no Gyeongbokgung Palace, um palácio real localizado no sul do país. O destaque é a semelhança do pentacampeão com seus herdeiros.

Anteriormente, em Tóquio, Ronaldo e sua família aproveitaram, além do Ano Novo, uma exposição interativa na cidade. O ex-jogador, inclusive, agradeceu a um amigo pela experiência vivida no local.

“Gostaria de estender os meus sinceros agradecimentos ao meu brilhante amigo Takashi Kudo por uma experiência inesquecível no TeamLab Borderless aqui em Tóquio. Foi realmente uma incrível fusão de arte e tecnologia, perfeitamente sincronizada para criar algo extraordinário”, descreveu R9 após desfrutar da exposição.

Confira o registro em vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ronaldo (@ronaldo)

Ronaldo Fenômeno deseja aumentar a família

Recentemente, em declaração durante participação no ‘Mais Você’, Ronaldo Fenômeno declarou que deseja aumentar a família. Este seria o primeiro herdeiro do ex-jogador com Celina Locks. Porém, o ídolo do Corinthians ainda precisa convencer a esposa da ideia.

Atualmente, Celina mantém uma relação próxima com os enteados, a quem trata como filhos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.