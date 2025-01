Vasco x XV de Piracicaba, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Está chegando a hora da estreia do Vasco na Copinha 2025. Será neste sábado (4), às 15h (de Brasília), em duelo contra o XV de Piracicaba, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. O estádio fica na Barra Funda, onde está sediado o Grupo 32, que também conta com Canaã-DF e Nacional-SP.

Como chega o Vasco

Campeão pela única vez em 1992, o Vasco entrará em campo com um time mais jovem, já que muitos dos atletas sub-20 estão treinando com o primeiro grupo do elenco principal para as rodadas iniciais do Estadual 2025. Dessa forma, a equipe será treinada por Matheus Curopos, técnico da equipe sub-17 da Colina.

A principal esperança fica por conta do meia Lucas Zuccarello, de 18 anos. Ele participou de 17 gols ao longo da última temporada, anotando sete e dando dez assistências. Ele só fica atrás de Bruno Lopes em participações (19). Bruno, porém, está com o elenco profissional.

Como chega o XV de Piracicaba

O XV vai para sua quinta participação na história da Copinha. Eliminado na segunda fase na última edição, em 2024, o objetivo agora chegar ainda mais longe. Assim, será possível dar mais visibilidade aos seus jogadores, o que, segundo o técnico Leandrinho, é o principal projeto do time piracicabano.

“O principal objetivo é vender jogador. Mas para isso, a gente precisa chegar o mais longe possível na competição para atrair a atenção dos clubes maiores, dos agentes. Equipe que faz boa campanha atrai atenção”, disse o treinador antes do duelo contra o Vasco.

Vasco x XV de Piracicaba

1ª rodada da Copinha 2025 – Grupo 32

Data e horário: sábado, 04/01/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo (SP)

VASCO: Phillipe Gabriel; Breno, Roger, Wanyson e João Gabriel; Ramon Rique, Igor Toledo e Lukas Zuccarello; Alexander, Pedro Augusto e Léo Jacó. Técnico: Matheus Curopos

XV DE PIRACICABA: SCadu Bertin; André, Enzo, Fábio Alves e Gabriel Augusto; Murylo e Uliani; Marcos Vinícios, Delatorre e Di Lucca; Gabriel Venite. Técnico: Leandrinho

Árbitro: Renan Pantoja de Quequi (SP)

Auxiliares: Marcela de Almeida Silva (SP) e Guilherme Holanda Moura Lima (SP)

VAR: Não haverá

Onde assistir: Cazé TV

