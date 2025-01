Cruzeiro anuncia compra de Lucas Villalba

O Cruzeiro anunciou, nesta sexta-feira (4), a contratação em definitivo do zagueiro argentino Lucas Villalba. O clube mineiro pagou 800 mil dólares (cerca de R$ 4,95 milhões) ao Argentinos Juniors pelo jogador, que assinou contrato por duas temporadas, até o final de 2026.

Villalba atuou emprestado ao Cruzeiro em 2024 e conquistou espaço no time sob o comando do técnico Fernando Diniz. Além disso, o zagueiro já havia expressado o desejo de continuar no clube.

LEIA MAIS: Dudu mira construir ‘história bonita’ no Cruzeiro e ‘apaga’ polêmica

Durante o empréstimo, o Cruzeiro desembolsou 400 mil dólares (R$ 2 milhões), com uma cláusula de compra estabelecida em 800 mil dólares. Ao longo da temporada, Villalba disputou 35 partidas pela Raposa, sendo titular em 11 dos 15 jogos sob o comando de Diniz.

Contudo, o zagueiro ficou fora das duas últimas rodadas do Brasileirão devido a uma lesão muscular.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.