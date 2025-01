Independiente anuncia Pablo Galdames, ex-Vasco

O Independiente-ARG anunciou a contratação do volante Pablo Galdames, ex-Vasco, para 2025. O jogador chega sem custos após deixar o Cruz-Maltino depois do fim de seu vínculo, que ia até o último dia de dezembro.

Segundo o próprio clube argentino, em formalização feita nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (3), o chileno assina até o fim de 2026. Ele chegara ao Vasco proveniente do Genoa, da Itália, onde tinha atuado por por duas temporadas. Durante este período, passou tempo emprestado ao Cremonese.

Galdames tem 28 anos e atuou em 30 partidas em 2024, anotando cinco gols e contribuindo com duas assistências. Apesar de ser o quinto jogador com maior número de participação em gols no elenco do Vasco, ele não agradou em sua curta passagem.

Afinal, ele até chegou com bons números, mas em jogos de intensidade menor, como fases iniciais da Copa do Brasil e o Carioca. Foram cinco participações em seus primeiros sete jogos, com o primeiro gol saindo em grande atuação contra o Botafogo. Posteriormente, passou a errar em demasia, perdendo cada vez mais espaço dentro do elenco. Dos 30 jogos que participou, foi titular 26 vezes.

Sua foi despedida foi, então, na 35ª rodada, quando o Vasco perdeu por 3 a 1 para o Corinthians, na Neoquímica Arena, no dia 24 de novembro. Foi uma sequência de quatro derrotas seguidas, curiosamente com o chileno atuando em todas elas – três como titular.

