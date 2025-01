Empresário de Roger nega saída do Internacional para o Botafogo: ???Especulação???

O técnico do Inter, Roger Machado, teve o seu nome ligado ao Botafogo, na última quinta-feira (03). Assim, seu empresário, Leonardo Ferreira, negou a possibilidade de mudança de clube. Em contato com o portal “Zero Hora”, o representante esclareceu que houve o contato de um agente que supostamente iria oferecer o profissional ao Glorioso.

“Não tem nada. Isso foi especulação de um empresário, com certeza. Roger está satisfeito no Inter, e não iria sair para nenhum time. Esta época é assim, né? Os caras ficam desesperados para tentar fazer alguma coisa quando sabem que um clube está sem treinador. Até agradeço esse espaço para esclarecer tudo. Roger está muito feliz e motivado para fazer um grande ano, se Deus quiser.”, detalhou Leonardo.

Em seguida, o representante de Roger explicou como houve o contanto por parte do intermediário. Também demonstrou estranheza com o possível interesse do Botafogo de maneira indireta.

“Às vezes tem uma pessoa que eles podem mandar fazer contato para ver a possibilidade. Só que não foi o caso do Botafogo. O cara deve ter vazado para gerar notícia. Quando alguém da imprensa me chamou para perguntar sobre o assunto, entendi o que aconteceu. Gerou toda esta polêmica, mas enfim, faz parte”, complementou o empresário.

Trabalho de Roger no Inter

Com a iminente saída de Artur Jorge, campeão brasileiro e da Libertadores com o Botafogo, o clube carioca passa a buscar um substituto. André Jardine, atualmente no América do México e mais dois profissionais são os candidatos. Com o destaque de Roger Machado ao liderar o Colorado na arrancada da equipe no segundo turno do Campeonato Brasileiro.

O time gaúcho deixou de se preocupar com uma possível entrada no rebaixamento e passou até a sonhar com o título em um momento. Teve também a possibilidade de garantir a melhor campanha do returno da competição. Entretanto, sem êxito, já que sofreu três derrotas consecutivas na reta final. Ao todo, foram 25 partidas no comando do Inter, com 13 vitórias, sete empates e cinco derrotas, além de um aproveitamento de 61,3%. Deste modo, a conexão é inevitável, mas sem fundamento, pois não há nada concreto. Além disso, o técnico acertou sua ida para o Inter em julho do ano passado e seu contrato é válido até o fim deste ano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.